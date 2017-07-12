В Белоруссии намерены развивать литейное производство

Минск, , 14:17 — REGNUM $440 млн выделит правительство Белоруссии для улучшения литейного производства, заявил начальник отдела металлургии управления металлургии и станкоинструментальной промышленности министерства промышленности Белоруссии Владимир Хацкевич, сообщает 12 июля БЕЛТА.

По его словам, финансирование литейного производства в республике будет предоставлено заводам до 2030 года. Одним из предприятий, в которое будут вложены инвестиции, станет Минский моторный завод в Столбцах Минской области, где занимаются производством высокопрочного чугунного литья.

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Как сообщало ИА REGNUM, Евразийский банк развития (ЕАБР) оценил экономику Белоруссии как «имеющую тенденции к восстановлению». Подобную оценку дал и Нацбанк Украины, который снизил на 1% процентную ставку рефинансирования — до 12%.

Напомним, по расчетным данным правительства Белоруссии, рост ВВП республики в 2018 году составит 1,1% при консервативном сценарии развитии.

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