В Узбекистане будет электрифицирована железная дорога «Карши-Китаб»

Ташкент, , 14:08 — REGNUM Проект «Электрификация железнодорожной линии «Карши-Китаб» с организацией скоростного движения пассажирских поездов» утвержден накануне постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Как сообщает пресс-служба президента страны, стоимость проекта составляет около 59 миллионов долларов.

Источниками финансирования проекта названы государственный бюджет и Фонд реконструкции и развития Узбекистана. Кроме того, проект будет финансироваться за счет собственных средств АО «Узбекистон темир йуллари» (Узбекские железные дороги) и АО «Узбекэнерго».

"Определить… генеральным заказчиком по электрификации железнодорожной линии АО «Узбекистан темир йуллари», генеральным заказчиком по строительству объектов внешнего электроснабжения — АО «Узбекэнерго», — отмечается в постановлении.

Документом определен и ряд подрядных организаций.

Постановлением разрешено, в порядке исключения, осуществлять до 1 апреля 2018 года электрификацию железнодорожной линии «Карши-Китаб» с организацией скоростного движения пассажирских поездов одновременно со строительством объектов внешнего электроснабжения и параллельной разработкой проектно-сметной документации, а также заключать с заводами-производителями или их официальными дилерами контракты на поставку оборудования, материалов и запасных частей без проведения тендерных торгов.

Все участники проекта до 1 января 2019 года освобождаютсяот уплаты таможенных платежей и НДС на оборудование и материалы, запасные части, комплектующие изделия и узлы, технологическую документацию, не производимые в Узбекистане. Участники также освобождены от других обязательных отчислений и сборов.

Министерству внутренних дел поручено бесплатно обеспечить оформление, выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и продление временной прописки по месту временного проживания иностранных специалистов, участвующих в реализации инвестиционного проекта.

Документом предусмотрена компенсация в связи с отводом земельных участков (за понесенные убытки фермерских хозяйств, вырубленные деревья и отселение граждан) за счет средств местного бюджета и других источников.

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя премьер-министра республики — председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» Ачилбая Раматова.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, после вступления в должность нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в стране разработана стратегия развития на 2017−2021 годы, которая включает в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципов внешней политики.

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