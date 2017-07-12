«Нефть пошла в рост»

Москва, , 13:58 — REGNUM Текущие, выросшие по отношению к вчерашним, цены на нефть продиктованы данными от Американского института нефти (API — American Petroleum Institute), заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

«Запасы сырой нефти в США за отчетную неделю сократились на максимальную с сентября 2016 года величину. А, именно, за неделю до 7 июля в США (в баррелях): запасы сырой нефти сократились на 8,13 млн, запасы бензина сократились на 0,801 млн; запасы сырой нефти на терминале восточного побережья в Кушинге сократились на 2,03 млн, а запасы дистиллятов, наоборот выросли на 2,1 млн, что сигнализирует о спросе со стороны потребителей и экономики на энергоресурсы», — привел цифры эксперт.

На данный момент цены на чёрное золото на товарно-сырьевом рынке выросли до уровня в $48,25 за баррель нефти марки «Brent», а на нефть марки WTI — до уровня в $45,85.

«В настоящее время участники сделки ОПЕК+ выполняют свои договорённости на 106% от заявленного, и это несмотря на новые поставки из Ливии и Ирака. Однако не стоит забывать про Нигерию. Ливия и Нигерия не участвуют в соглашении о сокращении добычи, обе страны значительно увеличили добычу нефти. В связи с этим глава Минэнерго РФ Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо обсудят необходимость приглашения Ливии и Нигерии в координационный комитет ОПЕК+», — пояснил Блинов.

«В условиях реального спроса на сырьё со стороны экономики в ближайшее время можно будет увидеть спекулятивный рост цен на сырьё вплоть до уровней 50−53 доллара по нефти марки Brent и 47−50 долларов — по сорту WTI», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 12 июля нефть дорожает в ожидании статистики из США по запасам. Стоимость на нефть марки Brent выросла на 1,43% — до 48,20 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивалась на 1,62% — до 45,77 доллара за баррель.

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