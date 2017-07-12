Взаимная торговля Таджикистана и Узбекистана удвоилась

Душанбе, , 13:53 — REGNUM Взаимная торговля Таджикистана и Узбекистана с начала 2017 года оценивается в более $46 млн, что вдвое больше прошлогоднего показателя за тот же период. Такие расчеты Торгово-промышленной палаты Таджикистана озвучил сегодня, 12 июля, ее глава Шариф Саид, отметив, что официальной статистики пока нет.

По его словам, с января по май Узбекистан экспортировал в Таджикистан продукцию на $25 млн 681 тыс. В основном это пшеница, минеральные удобрения, сельхозтехника и оборудование. Таджикистан же продал соседу «товаров и сельхозпродукции» на $20 млн 617 тыс.

Напомним, что потепление отношений Душанбе и Ташкента в целом и укрепление экономических связей в частности наблюдается с приходом к власти нового президента Узбекистана, объявившего налаживание диалога с соседними государствами приоритетным направлением внешней политики своей страны. В Таджикистане уже состоялся ряд мероприятий с участием узбекистанских предпринимателей.

Так, в апреле 2017 года в Душанбе прошла выставка-ярмарка узбекских товаров. Поучаствовать в ней прибыли более 400 человек, подписаны почти два десятка документов на общую сумму $35 млн.

Кроме того, уже в июне узбекские производители впервые участвовали в четвертой ежегодной международной торговой выставке-ярмарке «Сугд-2017», что, как особое достижение во взаимодействии двух стран, подчеркивалось участниками мероприятия. В результате бизнесмены из Таджикистана и Узбекистана подписали 74 документа о сотрудничестве, правда, сумма оглашена не была.

Ответный визит таджикских производителей в Ташкент, где планируется проведение выставки-ярмарки таджикских товаров, ожидается в сентябре.