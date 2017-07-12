«Губернатор, помоги!»: рязанские дольщики в отчаянии

Рязань, , 13:47 — REGNUM В Рязани обманутые дольщики, которые вложили свои деньги в строительство жилого комплекса «Аэробус», провели одиночные пикеты около зданий органов власти. Жители попросили администрацию Рязани и врио главы региона Николая Любимова о помощи.

«Губернатор, помогите ЖК «Аэробус», — гласила надпись на плакате одной из участниц пикета.

Как сообщает «Комсомольская правда в Рязани», пикеты прошли 12 июля. Акции состоялись у здания регионального минстроя на улице Свободы и здания администрации Рязани на улице Радищева.

Ранее дольщики угрожали местным властям голодовкой. В конце июня жители сообщили, что планировали провести митинг, но в согласовании мероприятия было отказано. Тогда рязанцы заявили о том, что если Минстрой, который обещал помочь, не выполнит свое обещание, то уже 6 июля начнется голодовка. Теперь начало протеста перенесли на 15 июля.

ИА REGNUM напоминает, что строительство жилого комплекса приостановилось примерно в сентябре 2016 года. Застройщик заявляет о том, что проблемы связаны с тем, что банк приостановил кредитную линию. В банке сообщают, что застройщик не смогу выполнить обязательства. Обманутыми дольщиками стали 120 семей.

В феврале 2017 года было возбуждено уголовное дело об обмане жителей. Дело возбуждено по статье 200.3 УК РФ — «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

В апреле дольщики встретились с чиновниками Минстроя. На встрече власти заявили, что достраивать дома будет другая строительная компания. Но после отставки зампреда регионального правительства Владимира Трушкина, который в том числе курировал и деятельность министерства строительного комплекса, по словам рязанцев, с ними перестали разговаривать. Напомним, Владимир Трушкин подозревается в получении взятки в значительном размере от руководителя строительной фирмы.

Между тем, 6 июля к губернатору Николаю Любимову обратились дольщики из города Кораблино, где с 2013 года никак не могут достроить многоэтажку. С этого времени дважды менялась компания-застройщик. Однако люди так и не переехали в уже оплаченные квартиры. Причем жители пожаловались и на региональное министерство, которое не может дать внятного ответа на вопросы дольщиков.

Тогда глава области поручил руководителю министерства строительного комплекса Рязанской области Вячеславу Меньшову решить проблему до 10 июля В противном случае чиновник мог уйти в отставку.

10 июля в ведомстве сообщили, что в прокуратуру уже направлено письмо с просьбой провести проверку застройщика. Дольщики также оказались довольны принятыми мерами.

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