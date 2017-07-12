Москва, , 13:46 — REGNUM Сегодняшние колебания курса национальной валюты минимальны. Уровень в 61 рубль за один доллар США на данный момент не преодолён по причине высоких цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

«Публикация данных о запасах сырой нефти в США привела к росту цен на сырьё. Нефть существенно выросла на рекордном за 10 месяцев сокращении запасов в США», — отметил эксперт.

По его мнению, «несмотря на существенное изменение в ценах на нефть на товарно-сырьевом рынке, рубль игнорирует внешний позитив».

«Скорее всего, курс национальной валюты мог бы немного укрепиться, но этому мешает внутренний фон от событий, связанных с банком «ЮГРА», а также, ситуация с рынком внутренних заимствований», — пояснил Блинов.

«На текущей неделе можно будет стать свидетелями ослабления курса национальной валюты до уровней в 61 — 62 рубля на фоне спроса нерезидентов на долларовую массу», — предположил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 июля официальные курсы ЦБ РФ составляют 60,73 рубля за американскую валюту и 69,20 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 43 в обоих случаях.

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