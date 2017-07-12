В Нижнем Новгороде «Почту России» могут оштрафовать за спам

Нижний Новгород, , 13:32 — REGNUM В Нижнем Новгороде «Почту России» могут арестовать за рассылку спама, сообщили в региональном управлении ФАС РФ (УФАС). Примечательно, что спам-сообщение пришло прямо на почтовый адрес УФАС.

В сообщении говорилось о том, что «Почта России» предлагает новую услугу. К сообщению было приложено информационное письмо, содержащее рекламу ФГУП «Почта России» о предоставлении услуги оплаты коммунальных платежей в офисе и на дому.

При этом согласия от получателя (в данном случае — УФАС) на такую рассылку «Почтой России» предварительно получено не было.

В итоге ФАС РФ признала рекламу ФГУП «Почта России» ненадлежащей, противоречащей требованиям федерального закона «О рекламе». Нарушения требований рекламного законодательства является административным правонарушением. Материалы дела будут переданы уполномоченному должностному лицу УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении.

Нарушение законодательства влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 2,5 тыс рублей, на должностных лиц — от 4 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 до 500 тыс. рублей.