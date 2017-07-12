В подмосковном Жуковском создадут 3 технопарка авиационной направленности

Красногорск, , 13:31 — REGNUM Власти подмосковного города Жуковский прорабатывают вопрос создания трёх индустриальных парков, где будут размещаться высокотехнологичные предприятия. Об этом сегодня, 12 июля, заявил глава города Андрей Войтюк, сообщается на облправительстве.

«Готовятся площадки под индустриальные парки, идет работа по созданию центра аддитивных технологий. Для нас самое важное — решить вопрос о строительстве таких площадок. Одна площадка под парк есть, и в разработке находятся еще две большие площадки. Их размеры примерно 55−100 гектаров», — пояснил Войтюк.

«К сожалению, это не свободная земля, и мы решаем проблему. Эта работа началась в 2008 году, и, наконец, выход найден. Поскольку эти земли не использовались в сельскохозяйственных целях, их удалось включить в границы городского округа», — сказал.

По его словам, «на этих землях разместится региональная инновационная зона — здесь планируется собрать весь цвет российского авиапрома».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье появится индустриальный парк для IT-компаний. Соответствующий проект разрабатывают корпорация развития Московской области (КРМО) и партнёры из китайской провинции Хайнань.

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