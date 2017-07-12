Инфляция ускорилась в июне из-за холодов — ЦБ РФ

Москва, , 13:30 — REGNUM Холодная погода июня 2017 года может стать причиной ускорения инфляции к концу года и в первом полугодии 2018 года, говорится в бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».

По данным Департамента исследований и прогнозирования Центробанка, холодные весна и лето 2016 года могут спровоцировать частичную потерю урожая и рост цен на плодоовощную продукцию, что подстегнет инфляцию.

Также в этом случае повысятся инфляционные ожидания. Тем не менее, эксперты считают, что пока это не создает угрозы для достижения целевого уровня инфляции в 4% по итогам 2017 года.

Уточняется, что в июне годовая инфляция достигла 4,4%. В Центробанке считают, что выше 4% инфляция будет до сентября 2017 года, далее она скорректируется за счет пониженных темпов инфляции начала года.

По данным Росстата, инфляция в РФ в июне текущего года составила 0,6% в месячном исчислении. Темп роста цен на плодоовощную продукцию составил 8,3%.

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