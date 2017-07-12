Действие ЕГАИС предложено распространить на лекарства

Москва, , 13:24 — REGNUM Ужесточение правил производства и оборота спиртосодержащей пищевой и парфюмерно-косметической продукции предлагается ввести в России. Документ с соответствующими поправками к законопроекту, направленному на совершенствование правового регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции, опубликован 12 июля на сайте российского правительства.

«Законопроектом предлагается внести в законодательство изменения, направленные на сокращение потребления населением спиртосодержащей продукции не по ее целевому назначению», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что, в соответствии с нововведением, ужесточаются нормы производства и торговли спиртосодержащей пищевой и парфюмерно-косметической продукции. Также эти изменения касаются средств личной гигиены и продукции из сферы бытовой химии.

Кроме того, вводится усиление ответственности за совершение нарушений в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции и алкоголя.

Отметим, что нововведение также предполагает распространение действия ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системы) на производство лекарственных препаратов и запрет на перемещение по стране продукции, не маркированной в соответствии с российским законодательством алкоголя и спиртосодержащей пищевой продукции. Речь идет о продукции, в которой содержание этанола оказывается выше 28% объема готовой продукции в объеме более десяти литров на одного человека.

Кроме того, предусматривается возможность ограничения доступа к интернет-площадкам, предлагающим купить в розницу дистанционным способом спиртосодержащей продукции и алкоголя.

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