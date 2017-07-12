Рыночная стоимость китайских интернет-компаний достигла рекордных $1,1 трлн

Пекин, , 13:10 — REGNUM Согласно отчету, опубликованному Китайской академией информационных и коммуникационных технологий, во II кв. 2017 года общая рыночная стоимость интернет-компаний, зарегистрированных на территории КНР достигла рекордного уровня в 7,24 трлн юаней ($1,1 трлн).

По данным академии, акции 57% интернет-компаний размещены на американских биржах, около 30% выставляют свои акции на продажу в Гонконге, оставшиеся компании размещают ценные бумаги в материковом Китае, пишет «Сина синьвэнь».

Совокупная рыночная капитализация крупнейших 10 интернет-компаний КНР составила 6,27 трлн юаней. Девять китайских компаний вошли в список 30 крупнейших мировых телекоммуникационных корпораций, при этом Alibaba и Tencent вошли в топ-15 рейтинга.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Китае продолжает разгораться скандал вокруг мобильного приложения «King of Glory», разработанного китайской корпорацией Tencent. Ряд крупнейших китайских СМИ обрушились с критикой в адрес корпорации, обвиняя разработчиков в пагубном влиянии популярной игры на умы молодых жителей Китая.

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