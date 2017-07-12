Нижний Новгород, , 12:55 — REGNUM Нижегородская ГЭС начала холостой сброс воды, на элестростанции открыты два из 12 пролетов водосливной плотины. Как сообщили в филиале ПАО «РусГидро» — «Нижегородская ГЭС», поводом для этого стала повышенная приточность в бассейне Верхней Волги из-за обильных и продолжительных дождей.

В компании говорят, что данная мера обусловлена необходимостью соблюдения режима работы с поддержанием уровня водохранилища в пределах отметок 83,6—84 м. Такой режим установлен Федеральным агентством водных ресурсов.

По данным на 12 июля 2017 года среднесуточный суммарный расход через гидроузел составит 4750 кубометров в секунду. Из них 4200 кубометров проходит через агрегаты станции, остальное — через водосливную плотину, без выработки электроэнергии.

На утро 12 июля уровень Горьковского водохранилища находится на отметке 83,96 м, нижнего бьефа (Волги ниже ГЭС) — 70,26 м.

Продолжительность и объем холостых сбросов будут зависеть от складывающихся гидрометеорологических условий.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля паромная переправа Нижний Новгород — Бор встала из-за подъема воды в Волге. Оказались полностью затоплены площадки для въезда на паром.

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С 3 по 10 июля 2017 года суммарный приток к створу Нижегородского гидроузла вырос больше чем в пять раз — с 1020 до 5150 кубометров в секунду. Причиной резкого роста притока стали обильные осадки в бассейне Верхней Волги.

В Самаре Жигулевская ГЭС планирует сброс воды, в связи с этим в пределах границ города ожидается повышение уровня воды на 1−1,5 метра. Гражданам настоятельно рекомендуют быть особенно внимательными при нахождении вблизи береговой зоны.

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