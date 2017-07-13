Украинский порт «Черноморск» — пример неэффективного управления

Киев, , 02:54 — REGNUM Бывший Ильичевский, а ныне порт «Черноморск», является четвертым по грузообороту в ряду всех портов Украины. Вместе с тем, работает «Черноморск» ровно в половину силы. Если его потенциальный грузооборот составляет 32 млн тонн, то реальный — только 15,94 (в конце «нулевых» этот показатель был больше — 19 млн тонн). О деятельности этого значительного объекта инфраструктуры рассказывает Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Большей частью «Черноморск» занимается экспортом (12,9 млн тонн перевалки экспорта против 2,2 млн тонн импорта, причем последний сокращается, как и транзит и каботаж). Половина экспортного товара — зерно, причем данный порт был в ряду первых в аграрном экспорте страны. Однако столь заметный сдвиг в сторону именно аграрного экспорта объясняется также и неэффективным управлением на фоне периода, когда Украина встраивается в мировые цепочки, чьи принципы и выгоды определяет не она.

В начале прошлого года на Украине прошла информация, что «Новый Шелковый путь» пройдет через нее. Испытание возможностей Украины, с целью чего был запущен пробный маршрут Украина-Грузия-Азербайджан-Китай, показало, что затраты на перевозку контейнера из «Черноморска» в Китай значительно выше, чем через Россию. И даже если использовать возможности снижения расходов (а эти возможности есть), то они все равно не приносят смысла в затею доставки грузов через «Черноморск», когда после китайско-казахстанской границы начинается единое таможенное пространство ЕАЭС; да и на территориях Казахстана, России и Белоруссии строятся скоростные участки.

Поняв, что с «Шелковым путем» все очень малореально, украинское министерство инфраструктуры нашло другой путь для реализации амбиций. Этот новый вариант не так амбициозен и тоже сопряжен с определенными сложностями, диктуемыми внешними факторами.

Что это за путь и причем тут Иран, читайте в статье: Порт «Черноморск»: Декоммунизировать — получилось, запустить транзит — нет

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