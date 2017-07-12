В Подмосковье более 170 специалистов получили сертификаты на соципотеку

Красногорск, , 12:32 — REGNUM В Московской области за I полугодие 2017 года 174 специалиста получили свидетельства на улучшение жилищных условий по подпрограмме «Социальная ипотека». 73 участника программы уже получили новые квартиры, сообщили в областном Минстрое.

«Второй год мы успешно реализуем подпрограмму «Социальная ипотека», цель которой — оказать государственную поддержку работникам бюджетной сферы в улучшении жилищных условий», — отметил глава областного стройкомплекса Сергей Пахомов.

«Механизм действия этой подпрограммы довольно прост: после отбора участников им предоставляется жилищная субсидия на оплату первоначального взноса за приобретаемое жилье в размере 50% от его стоимости. Вторая половина также оплачивается Московской областью в виде ежемесячной оплаты «тела» кредита в течение 10 лет. Участник программы оплачивает только проценты по кредиту», — пояснил Пахомов.

«С начала действия программы «Социальная ипотека» свидетельства вручены 479 участникам. За это время свои жилищные условия уже улучшили 362 специалиста», — уточнил он.

На 2017 год субсидии запланировано предоставить 287 врачам, 100 молодым ученым и специалистам и молодым уникальным специалистам и 50 учителям.

Напомним, программа рассчитана на период с 2016 по 2027 год. В первые три года будут проведены основные мероприятия по обеспечению жильем 1221 специалиста: 809 врачей, 112 учителей и 300 ученых. В последующий период будет выплачиваться компенсация. На эти цели областным бюджетом предусмотрено более 4,4 миллиарда рублей.

Читайте также: Ставка по социальной ипотеке в Подмосковье снижена до 9,25%

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье с 3 июля 2017 года снижена процентная ставка по ипотечным кредитам для участников подпрограммы «Социальная ипотека». Теперь она составляет 9,25% — на покупку жилья на первичном рынке и 9,5% — на покупку жилья на вторичном рынке.

Читайте также: Медицинские кадры в Подмосковье привлекает социальная ипотека — Минздрав