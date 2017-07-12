«Минфин не сможет обелить зарплаты за счет налогового маневра»

Москва, , 12:32 — REGNUM Заявления Минфина о необходимости снижения ставки прямых налогов и повышения ставки косвенных в вопросе обеления экономики говорят о том, что ведомство собирается добиться реализации маневра 22/22 (снижение ставки страховых взносов и повышение ставки налога на НДС). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Минфин сообщил о том, что серый фонд оплаты труда оценивается в 10 трлн рублей в год. Ведомство уверено, что прямые налоги на труд сегодня слишком высокие, поэтому уход от серых схем может быть довольно болезненным. В связи с этим, считают в Минфине, нужно изменить структуру налоговой нагрузки: снизить ставки прямых налогов на труд и повысить ставки косвенных. О планах проведения подобного налогового маневра и уравнивания ставки страховых взносов и НДС на уровне в 22% Минфин уже неоднократно заявлял ранее.

«Очевидно, что в Минфине такими заявлениями о высоком уровне серых зарплат пытаются добиться реализации маневра 22/22. Однако, снижение прямого давления на работодателей с помощью сокращения прямых налогов на труд лишь на 4 процентных пункта до 22% не станет стимулом для вывода трудовых отношений из серой зоны», — считает Сигал.

По его словам, для того, чтобы действительно сократить уровень серых зарплат, для бизнеса необходимы более существенные стимулы.

«Более того, повышение косвенных налогов будет стимулировать рост инфляции и сокращение уровня жизни, что в условиях постоянного сокращения доходов населения может спровоцировать социальную напряженность», — уверен Сигал.