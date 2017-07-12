В Казахстане Единый пенсионный фонд озвучил размеры задолженности

Астана, 12 июля 2017, 12:27 — REGNUM За первые пять месяцев 2017 года сумма погашенной перед АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) проблемной задолженности составила 77,9 млн тенге (14,48 млн рублей). Об этом сообщил ЕНПФ в ответ на официальный запрос агентства КазТАГ.
«За три года в результате проводимой фондом работы количество проблемных эмитентов сократилось с 32 до 21, а задолженность по переданным инструментам по номинальной стоимости снизилась с 161,45 млрд тенге (30,09 млрд рублей) до 40,5 млрд тенге (7,53 млрд рублей), что сейчас составляет менее 1% портфеля», — говорится в ответе на запрос.
По работе ЕНПФ с оставшимися проблемными эмитентами представлена детальная информация:
- в отношении двух эмитентов проводится реабилитационная процедура. Это компании АО «Имсталькон», АО «Казахстан Кагазы». Их общая сумма задолженности по номинальной стоимости — 15,9 млрд тенге (2,96 млрд рублей);
- по 13 эмитентам вынесены судебные решения о взыскании задолженности в пользу фонда — ведется сопровождение исполнительного производства. Это компании АО «Казнефтехим», АО «Горно-обогатительный комбинат «Торт-Кудык», АО «Mineral Resources of Central Asia», АО «Техно-Life», ТОО «Охранная корпорация «Сары-Арка Сарбазы», АО «РЭМИКС-Р», АО «Альтернативные финансы», АО «Тема и Ко», АО «HOMEBROKER», ТОО «Комбинат строительных материалов и конструкций-2», АО «РОСА», АО «Астана-Недвижимость», АО «Орнек XXI». Их общая сумма задолженности по номинальной стоимости — 8,9 млрд тенге (1,65 млрд рублей);
- пять эмитентов, по сведениям ЕНПФ, признаны банкротами. Это компании АО «Трансстроймост», АО «VITA», АО «GLOTUR», АО «Валют-Транзит Банк», АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий». Их общая сумма задолженности по номинальной стоимости — 15,05 млрд тенге (2,8 млрд рублей);
- по одному эмитенту ведется работа по досудебному урегулированию. Это компания SAMARCO MINERACAO SA, с задолженностью в 0,6 млрд тенге (0,11 млрд рублей).
Список проблемных эмитентов ЕНПФ по состоянию
|Текущее состояние
|Проблемные эмитенты
Сумма задолженности, млрд тенге
Сумма задолженности, млрд рублей
|Проводится реабилитационная процедура (2)
|АО «Имсталькон» АО «Казахстан Кагазы»
15,9
2,96
|Вынесены судебные решения о взыскании задолженности в пользу фонда, ведется сопровождение исполнительного производства (13)
|АО «Казнефтехим» АО «Горно-обогатительный комбинат «Торт-Кудык» АО «Mineral Resources of Central Asia» АО «Техно-Life» ТОО «Охранная корпорация «Сары-Арка Сарбазы» АО «РЭМИКС-Р» АО «Альтернативные финансы», АО «Тема и Ко» АО «HOMEBROKER» ТОО «Комбинат строительных материалов и конструкций-2» АО «РОСА» АО «Астана-Недвижимость» АО «Орнек XXI»
8,9
1,65
|Признаны банкротами (5)
|АО «Трансстроймост» АО «VITA» АО «GLOTUR» АО «Валют-Транзит Банк» АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий»
15,05
2,80
|Ведется работа по досудебному урегулированию (1)
|SAMARCO MINERACAO SA
0,6
0,11
Общая сумма задолженности (21)
40,45
7,52
Напомним, в середине мая 2017 года Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана оказался в центре скандала в связи с появлением информации о возможности дефолта Международного банка Азербайджана, куда ЕНПФ вложил 71,6 млрд тенге (свыше 13 млрд рублей).
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Неделю спустя председатель Национального банка Данияр Акишев постарался успокоить общественность.
«В октябре 2014 года в рамках предыдущей системы принятия решений в портфель пенсионных активов ЕНПФ были приобретены долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму 250 миллионов долларов США со сроком обращения этих бумаг 10 лет и купонной ставкой 8,25 процента годовых. Выпуск был размещен закрытым способом через офшорную специализированную компанию, единственным инвестором является Национальный банк в качестве управляющего активами ЕНПФ. Решение о покупке облигаций принималось не сотрудниками ЕНПФ, а теми люди, которые на тот момент работали в Нацбанке РК», — прозвучал ответ Данияра Акишева на вопрос о виновных в случившемся. Это спровоцировало позднее публичную дискуссию между ним и экс-председателем Нацбанка Кайратом Келимбетовым.
Нынешний глава Нацбанка так же рассказал о предлагаемых трех вариантах рефинансирования, которые, по его же словам, все-таки предполагают убыток.
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