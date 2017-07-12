В Казахстане Единый пенсионный фонд озвучил размеры задолженности

Астана, , 12:27 — REGNUM За первые пять месяцев 2017 года сумма погашенной перед АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) проблемной задолженности составила 77,9 млн тенге (14,48 млн рублей). Об этом сообщил ЕНПФ в ответ на официальный запрос агентства КазТАГ.

«За три года в результате проводимой фондом работы количество проблемных эмитентов сократилось с 32 до 21, а задолженность по переданным инструментам по номинальной стоимости снизилась с 161,45 млрд тенге (30,09 млрд рублей) до 40,5 млрд тенге (7,53 млрд рублей), что сейчас составляет менее 1% портфеля», — говорится в ответе на запрос.

По работе ЕНПФ с оставшимися проблемными эмитентами представлена детальная информация:

в отношении двух эмитентов проводится реабилитационная процедура. Это компании АО «Имсталькон», АО «Казахстан Кагазы». Их общая сумма задолженности по номинальной стоимости — 15,9 млрд тенге (2,96 млрд рублей);

по 13 эмитентам вынесены судебные решения о взыскании задолженности в пользу фонда — ведется сопровождение исполнительного производства. Это компании АО «Казнефтехим», АО «Горно-обогатительный комбинат «Торт-Кудык», АО «Mineral Resources of Central Asia», АО «Техно-Life», ТОО «Охранная корпорация «Сары-Арка Сарбазы», АО «РЭМИКС-Р», АО «Альтернативные финансы», АО «Тема и Ко», АО «HOMEBROKER», ТОО «Комбинат строительных материалов и конструкций-2», АО «РОСА», АО «Астана-Недвижимость», АО «Орнек XXI». Их общая сумма задолженности по номинальной стоимости — 8,9 млрд тенге (1,65 млрд рублей);

пять эмитентов, по сведениям ЕНПФ, признаны банкротами. Это компании АО «Трансстроймост», АО «VITA», АО «GLOTUR», АО «Валют-Транзит Банк», АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий». Их общая сумма задолженности по номинальной стоимости — 15,05 млрд тенге (2,8 млрд рублей);

по одному эмитенту ведется работа по досудебному урегулированию. Это компания SAMARCO MINERACAO SA, с задолженностью в 0,6 млрд тенге (0,11 млрд рублей).

Список проблемных эмитентов ЕНПФ по состоянию на 01.06.2017 г.

Текущее состояние Проблемные эмитенты Сумма задолженности, млрд тенге Сумма задолженности, млрд рублей Проводится реабилитационная процедура (2) АО «Имсталькон» АО «Казахстан Кагазы» 15,9 2,96 Вынесены судебные решения о взыскании задолженности в пользу фонда, ведется сопровождение исполнительного производства (13) АО «Казнефтехим» АО «Горно-обогатительный комбинат «Торт-Кудык» АО «Mineral Resources of Central Asia» АО «Техно-Life» ТОО «Охранная корпорация «Сары-Арка Сарбазы» АО «РЭМИКС-Р» АО «Альтернативные финансы», АО «Тема и Ко» АО «HOMEBROKER» ТОО «Комбинат строительных материалов и конструкций-2» АО «РОСА» АО «Астана-Недвижимость» АО «Орнек XXI» 8,9 1,65 Признаны банкротами (5) АО «Трансстроймост» АО «VITA» АО «GLOTUR» АО «Валют-Транзит Банк» АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» 15,05 2,80 Ведется работа по досудебному урегулированию (1) SAMARCO MINERACAO SA 0,6 0,11 Общая сумма задолженности (21) 40,45 7,52

Напомним, в середине мая 2017 года Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана оказался в центре скандала в связи с появлением информации о возможности дефолта Международного банка Азербайджана, куда ЕНПФ вложил 71,6 млрд тенге (свыше 13 млрд рублей).

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Неделю спустя председатель Национального банка Данияр Акишев постарался успокоить общественность.

«В октябре 2014 года в рамках предыдущей системы принятия решений в портфель пенсионных активов ЕНПФ были приобретены долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму 250 миллионов долларов США со сроком обращения этих бумаг 10 лет и купонной ставкой 8,25 процента годовых. Выпуск был размещен закрытым способом через офшорную специализированную компанию, единственным инвестором является Национальный банк в качестве управляющего активами ЕНПФ. Решение о покупке облигаций принималось не сотрудниками ЕНПФ, а теми люди, которые на тот момент работали в Нацбанке РК», — прозвучал ответ Данияра Акишева на вопрос о виновных в случившемся. Это спровоцировало позднее публичную дискуссию между ним и экс-председателем Нацбанка Кайратом Келимбетовым.

Нынешний глава Нацбанка так же рассказал о предлагаемых трех вариантах рефинансирования, которые, по его же словам, все-таки предполагают убыток.

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