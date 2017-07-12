126 контрактов – один исполнитель: итоги работы УФАС по Татарии

Казань, , 12:31 — REGNUM В Татарии антимонопольное законодательство чаще всего нарушают при предоставлении земельных участков. За первое полугодие 2017 года на них пришлось 35% от общего объёма нарушений со стороны муниципальных органов власти. Об этом в рамках пресс-конференции 12 июля сообщил врио заместителя руководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов.

Ещё 20% нарушений — это действия при заключении контрактов до 100 тысяч рублей, для которых по закону не нужно проведения торгов.

«В одном из районов мы выявили заключение 126 контрактов с ценой до 100 тыс. рублей с одним и тем же заказчиком в разных сферах: строительстве, благоустройстве, поставке тех или иных товаров, — сообщил Яфизов. — В законе о контрактной системе есть возможность не проводить торги, но при этом не должна ограничиваться конкуренция. Если это происходит, то тут уже вступают другие нормы. Например, если речь идёт о строительстве одной дороги и заказ разбит на несколько частей по цене до 100 тысяч рублей, то это уже не соответствует закону. Муниципалитетам для этого заказа нужно проводить или аукцион, или конкурс».

Говоря об итогах работы, врио заместителя руководителя УФАС отметил, что в последние годы заметно снижение числа правонарушений. За первое полугодие 2017 года их было 39 против 44 за такой же период 2016 года.

«Структурный анализ мы не проводили, но могу сказать, что действительно сейчас стало меньше нарушений. Это связано и с тем, что введён инструмент предупреждения для случаев действия и бездействия властей. То есть сразу не штрафуем и не привлекаем к ответственности, а даём больше шансов для исправления. Больше превентивных мер стало для недопущения нарушений», — добавил Алмаз Яфизов.