За использование вертолёта для меднужд Прикамье заплатит 21,9 млн рублей

Пермь, , 11:50 — REGNUM В Пермском крае за использование вертолёта для медицинских нужд готовы заплатить 21,944 млн рублей. В качестве источника финансирования на портале zakupki.gov.ru указаны субсидия федерального бюджета на закупку авиационных услуг для оказания медицинской помощи с применением авиации, субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета).

Воздушное судно, оснащённое медмодулем и спецоборудованием, заказывается для авиамедицинской бригады Пермской краевой клинической больницы. Согласно техзаданию, базирование вертолёта должно быть в радиусе не более 20 км от места больницы, которая выступает заказчиком. Планируется, что вертолёт для санавиации Прикамья будет использоваться с 1 октября по 31 декабря 2017 года.

Исполнитель обязан обеспечить вылеты воздушного судна по заявкам с надписью «скорая помощь», с момента получения заявки в период с 1 октября по 15 октября не позднее чем через 45 минут, а с 16 октября по 31 декабря — не позднее чем через 60 минут.

В числе требований к вертолёту указаны взлётный вес (не более 13 тыс. кг); практическая дальность полёта (не менее 500 км), крейсерская скорость (не менее 200 км/час); пассажировместимость (не менее 12 человек помимо размещённых на медицинском модуле).

Максимальная цена лота составляет 21 млн 944 тыс. 295 рублей. В эту сумму входят дежурство (1104 часа — 16 млн 13 тыс. 387,52 рубля) и полёты воздушного судна (60 часов — 5 млн 930 тыс. 907,80 рубля).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на полёты санавиции в Прикамье в 2017 году планируется выделить 115 млн рублей. Осенью должны обустроить вертолётную площадку на территории перинатального центра и приобрети для местной санавиации собственный вертолёт МИ-8 за 400 млн рублей.

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