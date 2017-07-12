Арабские страны намерены предоставить Киргизии около 21,7 млрд рублей

Бишкек, , 11:34 — REGNUM Арабская координационная группа одобрила выделение Киргизии $357 млн (более 21,68 млрд рублей) на реализацию двух транспортных проектов, пяти проектов в сфере здравоохранения, 15 ирригационных проектов и одного энергетического проекта. Об этом сообщила пресс-служба правительства Киргизской Республики.

По словам вице-президента Исламского банка развития, остальные проекты на сумму $274 млн (свыше 16,64 млрд рублей) будут рассмотрены в августе — сентябре 2017 года.

«В сентябре месяце в Киргизскую Республику приедут технические специалисты из фондов Арабской координационной группы. Они будут изучать детали всех проектов и готовить их к реализации», — добавил вице-премьер-министр Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев.

Отметим, по мнению экспертов, резкий рост инвестиций в экономику Киргизии со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта может быть связан с желанием этих стран усилить свое влияние на киргизстанские власти для последующего распространения салафитского ислама.