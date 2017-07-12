Власти Киргизии потратят 304 млн рублей на развитие импортозамещения

Бишкек, , 11:32 — REGNUM Правительство Киргизии выделит 350 млн сомов (более 304 млн рублей) на оказание поддержки импортозамещающих и экспортно-ориентированных предприятий. Как сообщила пресс-служба Кабинета министров, соответствующее распоряжение сегодня, 12 июля, подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Отмечается, что такие компании получат доступ к льготным кредитам для снижения финансовых затрат на обслуживание кредита и приобретение оборудования для улучшения качества выпускаемой продукции. Действовать этот госпроект будет до конца 2017 года.

«Решение поставленных задач поможет не только повысить конкурентоспособность отечественных производителей, но и даст толчок дальнейшему росту экономического потенциала республики. В частности, увеличится объем и качество продукции, поступающей на местный рынок и на экспорт», — подчеркнули в правительстве Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, торговля со странами ЕАЭС в 2016 году составила более $2,15 млрд (130,75 млрд рублей по текущему курсу) или 39,4% от общего объема внешнеторгового оборота Киргизии. При этом объем товарооборота с участниками Евразийского экономического союза снизился на 19%. В том числе экспорт сократился на 9%, импорт — на 20%.

В 2016 году объем поставок киргизской продукции в страны Евросоюза по схеме «Всеобщая система преференций Плюс» (ВСП+) достигал $68 млн (4,13 млрд рублей), увеличившись по сравнению с 2015 годом на 53%.