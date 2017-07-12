Российские отели дороже турецких – АТОР

Москва, , 11:28 — REGNUM Потребительские предпочтения российских туристов, покупавших пакетные туры онлайн с января по июнь 2017 года в Турцию и по России, различаются кардинально. Эти различия обусловлены, прежде всего, текущей структурой ассортиментного предложения и ценовой доступностью объектов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На фоне почти полной идентичности аудиторий Турции и России по признакам состава группы, различия в выборе размещения и питания выглядят очень яркими. Туристы в России экономят на классе отеля, на питании и на продолжительности отдыха.

63,7% российских туристов при покупке тура в Турцию в первом полугодии выбрали отель 5*, 28,6% — 4*, и лишь 7,9% — отели 3*.

58,3% поехали в Турцию по системе «все включено», и 40,4% — по системе «ультра все включено».

35% туристов выбрали в Турции тур длительностью от 9 до 12 ночей, 33,7% — 7−8 ночей.

В турах по России 69,6% туристов выбрали отели 3*, 3,6% — отели 2*. Только 23,1% предпочли отели 4* и лишь 1,9% — отели 5*

При этом 35,7% выбрали тур без питания, 35,3 — только завтраки, 9,9% — «завтрак-ужин». Туры с трехразовым питанием в российские отели и санатории приобрели 12,4% клиентов, с системой «все включено» — 6,7%.

Только 12% туристов, отправившихся в туры по России, выбрали продолжительность поездки от 9 до 12 ночей, и 16,4% — на 7−8 ночей. Основная масса отдыхающих в России выбрала туры длительностью 4−6 ночей (33%).

Согласно статистике Onlinetours.ru, средние цены на туры в Турцию с перелетом туда и обратно по первому полугодию 2017 года составили: в отели 3* (с системами питания AI — UAI — здесь и далее) — 52,1 — 54,2 тыс. рублей на двоих на семь ночей, в отели 4* — 61,7 — 71,5 тыс. рублей, в отели 5* — 83,6 — 90,7 тыс. рублей.

Аналогичные по условиям и длительности туры по России в среднем стоили: в отели 3* (с системами питания BB («только завтрак») и AI — здесь и далее) — 50,1 и 73,4 тыс. рублей, в отели 4* — 60,9 и 81,6 тыс. рублей, а в отели 5* — 86,4 и 114,8 тыс. рублей, соответственно.

Таким образом, российские отели 3* и 4* с завтраками в первом полугодии стоили в примерно как турецкие «трешки» и «четверки» со «все включено», а российские отели 5* с завтраками даже по средним ценам оказывались на 3 тыс. рублей дороже своих турецких собратьев с All Inclusive.

Средняя цена тура «все «включено» в российский отель 5* перекрыла среднюю цену тура в турецкую «пятерку» с «ультра все включено» на 26%.

Таким образом, в первом полугодии 2017 года ценовая ситуация сложилась не в пользу российских курортов. В частности, на снижение популярности российских курортов сыграло не последнюю роль имевшее место в начале сезона завышение цен на востребованные отели по сравнению с Турцией, а также текущие цены перелетов по России.

Как сообщало ИА REGNUM, в турецком городе Анталья в январе-июне 2017 года побывали 2,8 млн иностранных туристов, из которых почти каждый второй турист был из России. За полгода в Анталье побывали 1,1 млн граждан РФ.

Напомним, Турция рассчитывает принять в 2017 году 4,5 млн российских туристов. По словам председателя Ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Хакана Дюран, количество приезжающих туристов из России, Европы, Украины намного выше уровня 2016 года.

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