Сумитра Махаджан просит импульс новым возможностям торговли с Индией

Москва, , 11:28 — REGNUM Спикер нижней палаты парламента Индии Сумитра Махаджан предложила подумать, как парламенты стран могут помочь продвижению политических решений правительств, равно как и соглашений, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

«На двустороннем фронте нам необходимо понять, каким образом парламенты наших стран могут помочь продвижению политических решений наших правительств, равно как и соглашений, заключенных между нашими странами, и придать импульс новым возможностям в торговле», — сказала Махаджан.

Она напомнила, что в настоящее время Индия строит шесть атомных электростанций в сотрудничестве с Россией, проект «Куданкулам» является отличным примером сотрудничества между Россией и Индией в атомной сфере.

«Россия является единственной страной, с которой Индия сотрудничает в сфере мирного атома. Оборонные отношения между Россией и Индией имеют историческую важность», — подчеркнула она.

Махаджан также указала на то, что у стран есть амбициозный план постройки «энергомоста» между Россией и Индией.

«Нам необходимо ускорить наши действия с целью открытия новых сфер взаимодействия, таких как Международный транспортный коридор Север — Юг (МТКСЮ), установление Зеленого коридора, обеспечивающего передачу технологий, и способствовать расширению контактов между людьми», — заявила она.

Госдума возобновила практику выступлений иностранных политиков в Государственной думе, которая была достаточно хорошо востребована в первой половине 2000-х годов, тогда перед депутатами выступали высокопоставленные представители Белоруссии, Казахстана, США, Ирана, Венесуэлы.

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