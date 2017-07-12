«Положение в самарском сельском хозяйстве сложное, но не критичное»

Самара, , 11:32 — REGNUM Погодные условия внесли коррективы в работу сельхозпроизводителей и привели к определенным потерям. Общее положение в сельском хозяйстве Самарской области сложное, но не критичное. Так охарактеризовал ситуацию глава регионального Минсельхоза Алексей Попов, передает ИА REGNUM.

На рабочей встрече с губернатором Николаем Меркушкиным министр Попов доложил, что на некоторых территориях региона в июне выпало 3,5 месячной нормы осадков, а ночные холода не позволяют в полной мере развиваться таким культурам, как кукуруза и подсолнечник.

«Очень хорошее состояние озимых (масса, набор колоса), но последние катаклизмы, в частности ураган, нанесли ущерб, — констатировал он. — Мы сейчас готовим технику к различным вариантам уборки. Возможно, ее надо будет делать в сложных погодных условиях, поэтому в полном объеме готовим и складские помещения, и зерносушильное оборудование, иначе мы не сохраним урожай».

Отметим, что, по информации Росстата за июнь 2017 года, в Приволжском федеральном округе максимальная стоимость условного (минимального) набора продуктов питания — в Самарской области (4265,03 рубля), а самый низкий показатель — в Саратовской области — 3520,28 рубля. В Марий Эл и Пермском крае стоимость набора составляет 4034,04 и 4217,38 соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году самарский Минсельхоз прогнозировал общий намолот в объёме свыше 2,1 млн тонн, и его планы подтвердились. В ведомстве отметили, что рекордный показатель удалось достичь благодаря намолоту кукурузы на зерно при средней урожайности 36,9 ц/га.

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