Дело о долгах по зарплате перед брянскими строителями дорог дошло до суда

Брянск, , 11:21 — REGNUM В Брянске в суд будет передано дело в отношении руководителя ПАО «Брянское дорожное ремонтно-строительное управление №1», который обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области. Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы.

Следствие считает, что с лета 2015 года по весну 2016 года работники не получали зарплату и пособия в полном объеме. Всего без денег сидели 102 человека. А долг превысил 7 млн рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что Брянское дорожное ремонтно-строительное управление №1 достаточно долгое время фигурировало в списках должников по зарплате.

К примеру, в декабре 2016 года сообщалось, что долг по зарплате на предприятии равен 2,8 млн рублей. Зарплату не получил 61 сотрудник.

Уголовное дело было возбуждено в мае 2016-го. Сообщалось, что рабочие не получали зарплату с декабря 2016 года. Следователи считали, что сумма долга составляет 6,2 млн рублей. Однако во время следствия данные обновились.

Между тем сейчас, по данным Брянскстата, долги по заработной плате в регионе составляют 32,377 млн рублей. Задолженность есть перед 454 работниками. Причем больше всех должны предприятия, которые работают в сфере обрабатывающего производства. Здесь зарплату не получили 397 человек, долг равен 27,5 млн рублей.

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