Для кого и насколько вырастет транспортный налог в Астраханской области?

Астрахань, , 10:43 — REGNUM В Астраханской области уже с Нового года начнут действовать новые ставки транспортного налога. Однако повышение коснётся не всех владельцев транспортных средств. Законопроект о транспортном налоге, представленный депутатом областной думы министром финансов Астраханской области Виталием Шведовым, парламентарии приняли в двух чтениях на последнем заседании законодательного органа, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Как уточнили в пресс-службе облдумы, в законе речь идет о корректировке ставок налога по некоторым видам транспорта: мотоциклов и мотороллеров, водного транспорта и большегрузных автомобилей. Легковых автомобилей законопроект не касается.

Изначально предложенный региональным минфином документ был значительно скорректирован: ко второму чтению депутаты внесли ряд существенных поправок. Как пояснила их автор депутат облдумы, председатель комитета по бюджетно-финансовой, экономической и налоговой политике Татьяна Максимова, закон имеет высокую социальную значимость. В силу того, что «большое количество сельского населения живёт, что называется на воде, и в своей повседневной жизни пользуется лодками с маломощными моторами, повышение налога может негативно сказаться на жизни сельчан и привести к увеличению недоимки по налоговому сбору».

«А это совсем не та цель, которую стоит преследовать. Поэтому мы приняли поправки, снижающие нормы, заложенные проектом закона», — сказала Татьяна Максимова.

Что же касается владельцев большегрузного транспорта, то, по словам парламентария, депутаты посчитали, что повышать транспортный налог в отношении этой категории пока преждевременно: они начали работать по системе «Платон», и увеличивать налоговую нагрузку сейчас нелогично.

В результате, на прежнем уровне — 52 рубля за лошадиную силу — остались ставки по большегрузным автомобилям от 200 до 250 л.с. Изначально законопроектом предлагалось увеличить их до 59 рублей. По прежней ставке в 68 рублей вместо предполагаемых 77 будут платить транспортный налог и владельцы грузовых автомобилей мощностью двигателя свыше 250 л.с.

Ощутят повышение транспортного налога только владельцы водного транспорта. Так, для собственников катеров и моторных лодок с моторами до 25 л.с. налог будет рассчитываться по ставке в 27 рублей вместо 33, предложенных в законопроекте, от 25 до 100 л.с. — по ставке 40 рублей вместо 60, а свыше 100 л.с. — 100 рублей вместо 200. Для сравнения: в 2017 году ставка налога на катера и моторные лодки с мощностью двигателя свыше 100 л.с. составляет почти в два раза меньше — 54 рубля.

В два раза от первоначального предложения разработчиков была снижена ставка для парусно-моторных судов мощностью двигателя больше 100 л.с.: с 400 рублей до 200 (в 2017 году эта ставка равна 71 рубль), а владельцам гидроциклов свыше 100 л.с. придется заплатить по 300 рублей за лошадиную силу, что в 1,5 раза меньше предлагаемых проектом ставок, но на треть больше, чем действующий на сегодня тариф — 226 рублей.

Исчисление суммы налог по новым ставкам начнется с 1 января 2018 года. По предварительным подсчётам, от транспортного налога бюджет региона дополнительно получит более 52,5 млн рублей.