Жириновский предлагает сменить главу Минсельхоза

Москва, , 10:42 — REGNUM Неудовлетворительные результаты в области российского сельского хозяйства связаны с тем, что во главе профильного министерства ни разу не стоял специалист в этой отрасли. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля, об этом журналистам заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«Минсельхоз… Алексей Гордеев был железнодорожником, Елена Скрынник — врач-кардеолог, Николай Федоров — юрист, а сейчас Александр Ткачев — инженер. А где специалисты по сельскому хозяйству?» — отметил Жириновский.

По его словам, возглавлять ведомство должен профильный специалист, и у ЛДПР есть своя кандидатура.

«Я предложил в будущем новом правительстве сделать (главой) Минсельхоза Владимира Грудинина, директора совхоза имени Ленина. Он будет хорошим министром сельского хозяйства, вся жизнь его связана с этой отраслью», — считает Жириновский.

Между тем, по данным депутата, основные проблемы в области сельского хозяйства связаны с тем, что Россия поставляет на экспорт слишком много удобрений.

«Мы почти 20 млн тонн удобрений производим, а в свою землю вкладываем 2 млн тонн, то есть 10%. Остальное уходит за рубеж. То есть мы обслуживаем чужое сельское хозяйство», — считает Жириновский.

По его словам, именно с высокой долей экспорта удобрений связана низкая урожайность.

«Если бы все удобрения остались у нас, мы бы завалили страну продовольствием», — уверен Жириновский.