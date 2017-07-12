Германия заработала миллиардную прибыль на греческом кризисе

Берлин, , 11:05 — REGNUM Греческий кризис принес Германии миллиардную прибыль: предоставление кредитов Греции и покупка греческих облигаций «обогатили» Германию на €1,34 млрд, пишет 11 июля Der Deutschlandrundfunk, ссылаясь на официальные данные министерства финансов ФРГ.

Германия получила €393 млн в виде процентных выплат по кредиту, который был выдан Греции Банком развития Германии (KfW), а доля прибыли по выкупу греческих облигаций по программе Европейского центрального банка (ЕЦБ) с 2015 года составила €952 млн.

Эксперт по бюджетным вопросам от партии «Зеленых» Свен-Кристиан Киндлер с критикой обратился в адрес федерального правительства ФРГ, потребовав перечислить Греции те деньги, которые «Германия аморально заработала на ее кризисе».

Государственный секретарь министерства финансов ФРГ Йенс Шпан заявил о том, что «правительство не собирается ничего переводить, по крайней мере, в ближайшее время».

Как сообщало ИА REGNUM , долговой кризис в Греции начался в 2010 году. На сегодняшний день долг Греции составляет более €200 млрд.

Чтобы облегчить ситуацию, страна проводит структурные реформы в обмен на займы международных кредиторов.