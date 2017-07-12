ГД приняла закон о досудебном урегулировании споров автостраховщиками

Москва, , 10:29 — REGNUM Закон, устанавливающий досудебный порядок урегулирования споров между страховыми организациями (профессиональными участниками) при прямом возмещении убытков, возникших в результате ДТП, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Спор подлежит рассмотрению комиссией, образованной в профессиональном объединении страховщиков, в течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня поступления в комиссию заявления страховщика.

В случае несогласия страховщика с решением комиссии или непринятия комиссией решения в установленный срок спор рассматривается арбитражным судом по исковому заявлению страховщика.

Уставом профессионального объединения страховщиков может предусматриваться образование коллегиального органа управления, к компетенции которого могут быть отнесены решение вопроса об образовании указанной выше комиссии и утверждение положения об указанной комиссии, включающего правила осуществления ею своей деятельности.