Госдума поддержала передачу АИЖК акций банка-санатора «СУ-155»

Москва, , 10:24 — REGNUM Правительственный закон, прописывающий порядок передачи всех акций банка «Российский капитал» в руки Агентства по ипотечному кредитованию (АИЖК), Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Закон призван завершить процесс строительства недвижимых объектов компании компании «СУ-155», признанной банкротом в марте 2016 года. Согласно инициативе, АИЖК получит 100% привилегированных акций банка «Российский капитал», которые были приобретены за счет использования облигации федерального займа.

Процессом передачи будет руководить Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Отчуждать акции АСВ сможет только по решению правительства. Все акции банка, в том числе и привилегированные, перейдут к АСВ и будут конвертированы в обыкновенные. Затем акции уйдут в АИЖК.

Банк «Российский капитал» ведет процесс санации компании «СУ-155» с момента признания компании банкротом. Банк контролирует все промышленные активы компании и обязательства по достройке жилья. Как ранее заявлял Минфин, все акции банка поступят в управление АИЖК осенью 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Передача акции банка-санатора СУ-155 АИЖК прошла II чтение Госдумы