Франция хочет сэкономить €4,5 млрд на сокращении бюджета министерств

Париж, , 10:13 — REGNUM Правительство Франции планирует сократить €4,5 млрд путем сокращения бюджета министерств. Об этом в интервью французской газете Le Parisien сообщил министр государственной службы и государственного расхода Жеральд Дарманен.

Он заявил, что бюджет министерства иностранных дел будет урезан на €282 млн, министерства экономики — на €268 млн, министерства обороны — на €850 млн, министерства внутренних дел — на €526, аппарата премьер-министра — на €60 млн.

Таким образом, Франция хочет выполнить свои обязательства перед ЕС и уложиться в показатель дефицита бюджета в 3% от ВВП к концу 2017 года.

Напомним, актуальный долг Франции составляет €2,15 трлн, премьер-министр Эдуард Филипп считает его «невыносимым».