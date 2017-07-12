«Мегафон» выкупит «Евросеть» на 100%

Москва, , 09:54 — REGNUM Оператор «Мегафон» станет единственным владельцем ритейлера «Евросеть»: он выкупил у «Вымпелкома» 50% акций ритейлера, говорится в сообщении «Вымпелкома».

В рамках сделки «Вымпелком» получит половину салонов «Евросети» — около 2 тыс. из 4,2 тыс. салонов сотовой связи. Ритейлер продолжит работать на рынке в качестве операционной компании.

Президент «Евросети» Александр Малис пояснил, что сокращений в компании не будет: ритейлер планирует «открывать новые магазины и нанимать людей».

Кроме того, «Евросеть» продолжит сотрудничество со своими партнерами, полностью и в срок выполняя принятые на себя обязательства, сказал Малис.

Финансовая сторона сделки не раскрывается до ее закрытия.

Компания «Мегафон» уточнила, что в ближайшее время собирается обратиться в в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявлением о сделке с «Вымпелкомом». Также заявление о сделке подаст «Вымпелком».

Ранее сообщалось, что салоны связи «Евросеть» могут быть поровну разделены между Вымпелкомом» и «Мегафоном». Также, по данным СМИ, предполагалось поровну разделить долги компании в 15 млрд рублей и закрыть бренд.