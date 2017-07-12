Минфин Украины выпустил облигации на $16,5 млн

Киев, , 09:51 — REGNUM Облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 428,6 млн гривен ($16,5 млн) разместило 11 июля министерство финансов Украины, сообщает 12 июля «Лига.Финансы».

Согласно сообщению, очередные облигации были проданы на аукционе трем заявителям. Ценные бумаги были размещены сроком почти на три года (1 тыс. 64 дней) под 14,54% годовых.

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Ранее Киев выпустил ОВГЗ на сумму $8,71 млрд со сроком погашения в 2025—2047 годах для погашения более ранних ОВГЗ на сумму $8,42 млрд. Новые ОВГЗ выпущены с базовой процентной ставкой 1,5% годовых плюс уровень инфляции за последние 12 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным за первый квартал 2017 года государственный долг Украины составил $74,31 млрд, увеличившись на 2,69%. Внутренний долг государства составил $26,07 млрд, внешний — $36,94 млрд, при этом часть общего долга гарантируется государством.

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