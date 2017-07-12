Дорога из Ташкента в Самарканд стала короче

Ташкент, , 10:04 — REGNUM Участок трассы М-39, соединяющий Ташкент и Самарканд и закрытый в 2006 году по инициативе узбекистанской стороны, начал функционировать вновь 11 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Протяженность участка дороги, построенной еще во времена СССР, составляет около 25 километров, она проходит по территории Мактааральского района Казахстана.

Одновременно с запуском транспортной артерии, на участках дороги, проходящей вдоль узбекистанско-казахстанской границы, начали функционировать пограничные и таможенные посты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что дорогу планировали запустить еще до конца февраля 2017 года. Сотрудники контрольно-пропускных пунктов, которые теперь для удобства граждан будут работать на этой дороге в круглосуточном режиме, ставить штампы в паспорта не будут — узбекистанцам при въезде на казахстанскую территорию нужно только заполнить специальную миграционную карточку, а при выезде — сдать ее.

В церемонии открытия приняли участие делегации Узбекистана во главе с вице-премьером правительства Улугбеком Розукуловым и Казахстана, возглавляемая вице-министром по инвестициям и развитию Романом Скляром.

В настоящее время по дороге разрешен проезд исключительно легкового некоммерческого автотранспорта.

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