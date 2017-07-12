Власти Таиланда одобрили проект железнодорожной линии КНР — Сингапур

Бангкок, , 09:18 — REGNUM Правительство Таиланда одобрило проект строительства высокоскоростной железной дороги, которая свяжет Бангкок с китайским городом Куньмин. Данная магистраль станет частью протяженной высокоскоростной железной дороги Китай — Лаос — Таиланд — Малайзия — Сингапур.

Стоимость строительства тайского участка железнодорожной линии оценивается в $5,5 млрд. По словам экспертов, высокая стоимость строительства обуславливается сложным природным ландшафтом. При прокладке новой линии потребуется возвести более 60 мостов и туннелей, пишет «Сина синьвэнь».

Строительство участка Лаос — Китай уже началось, прокладка железнодорожной линии в Таиланде постоянно откладывалась из-за проблем финансирования. Для строительства железнодорожной магистрали Китай предоставит Таиланду займы на выгодных условиях. Подробности соглашения между правительствами стран пока не раскрываются.

По планам сторон, новая железнодорожная линия будет введена в эксплуатацию уже в 2021 году. Возведение тайского участка магистрали начнется в сентябре 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 25 декабря 2016 года состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Китай и Лаос. Строительством нового пути займется дочернее предприятие китайской корпорации China Railway Corporation (CRC).

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