На Урале состоится самая крупная сделка в истории «Титановой долины»

Екатеринбург, , 09:18 — REGNUM В Екатеринбурге состоялось подписание соглашения о намерении строительства предприятия по производству плит OSB на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Документ был подписан во время проведения выставки ИННОПРОМ-2017, сообщили в пресс-службе «Титановой долины» корреспонденту ИА REGNUM.

Соглашение было подписано между руководством компании «Современные технологии обработки древесины» и генеральным директором ОЭЗ «Титановая долина» Артемием Кызласовым в присутствии временно исполняющего обязанности главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Сумма инвестиций в проект составит порядка 10 млрд рублей и станет самой крупной в истории «Титановой долины».

Отметим, что переговоры с потенциальным резидентом велись на протяжении полугода. Компания зарезервировала участок размером 68 гектаров. Реализация проекта запланирована на второе полугодие 2019 года. Также предполагается, что на новом предприятии будут работать порядка 400 сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, ОЭЗ «Титановая долина» была создана в 2010 году. В настоящий момент на территории ОЭЗ свои инвестиционные проекты реализуют 11 резидентов. Одним из производств, которые будут созданы в ближайшее время, является совместный проект российской корпорации ВСМПО-АВИСМА и американской компании Boeing по выпуску комплектующих для авиастроения.

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