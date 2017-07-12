Нефтяной саммит пройдёт в Татарии

Казань, , 09:14 — REGNUM

В татарском посёлке Карабаш 12 июля в седьмой раз пройдёт нефтяной саммит. В нём примет участие глава Татарии Рустам Минниханов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы.

В рамках мероприятия, проходящего в регионе с 2001 года, участники обсудят вопросы нефтехимии, нефтепереработки, а также опытно-промышленную разработку месторождений сверхвязкой (битумной) нефти и разработку мелких месторождений. В центре внимания будут и вопросы внедрения новых технологий увеличения нефтеотдачи, а также государственная поддержка нефтедобычи на поздней стадии разработки.

По данным Татарстанстата, объём добычи сырой нефти и природного газа за январь-май 2017 года в действующих ценах достиг 197 958,4 млн рублей — по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс составил 143,6%. За май объём добычи данных полезных ископаемых был на уровне 42 847,1 млн рублей, что составляет 123,5% к маю 2016 года.

За январь-май 2017 года отдельно сырой нефти в Татарии добыли 14 791,6 тыс. тонн — 102,8% к уровню за январь-май 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть растут в ходе торгов 12 июля на ожиданиях американской статистики по недельным запасам нефти. Об этом свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

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