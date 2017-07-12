Решать локальные проблемы должны местные власти, а не президент РФ: опрос

Москва, , 09:06 — REGNUM 44% жителей России считают правильным, что президент РФ Владимир Путин занимается локальными проблемами, вроде проблемы свалки в подмосковной Балашихе. 52% уверены, что это неправильно, что такие проблемы должны решать местные власти. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

68% полагают, что проблему с полигоном ТБО в Балашихе можно было решить и без вмешательства президента.

22% участников опроса полагают, что президент обычно осведомлен о локальных проблемах, вроде проблемы свалки в Балашихе. 67% опрошенных думают, что, как правило, ему о них ничего не известно.

55% жителей России верят, что после вмешательства Путина местные власти будут решать такие проблемы оперативно. 38% полагают, что ничего в этом отношении не изменится.

При этом 42% граждан РФ считают, что глава государства несет ответственность за происходящее на местах, 51% уверены, что это зона ответственности местной власти.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 9 июля 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , неблагоприятная экологическая ситуация с полигоном твердых бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе стала известна президенту РФ Владимиру Путину 15 июня в ходе прямой линии, на которую дозвонилась жительница города. Президент поручил закрыть свалку. Решение закрыть полигон местные власти приняли 23 июня.

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