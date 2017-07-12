30 тыс. жителей Луганской области остались без водоснабжения из-за долгов

Киев, , 09:01 — REGNUM 149,3 млн гривен ($5,75 млн) задолжало коммунальное предприятие (КП) «Попаснянский районный водоканал» за электроэнергию, сообщает 11 июля пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА).

Согласно сообщению, в связи с высокой задолженностью ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) отключило ряд объектов водоканала от электроснабжения — скважину «Стеклозаводская», пожарную насосную станцию (ПНС) «Первомайский 3», водопроводную насосную станцию (ВНС) «Черемушки», насосную станцию (НС) «Заневская».

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Помимо этого, ЛЭО отключило от электричества объекты Лисичанского коммунального специализированного предприятия (ЛКСП) «Лисичанскводоканал» из-за задолженности в размере 157,5 млн гривен ($6,06 млн). Так, были обесточены водопроводные насосные станции «РТИ», «Боровская», «Приволье», «Совмещенная», а также канализационно-насосные станции (КНС) №2, №3, №12, №13 и МОС №2.

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В результате обесточивания ряда объектов без водоснабжения и водоотведения остались порядка 30 тыс. жителей Луганской области, 21 учреждение образования и здравоохранения.

Напомним, одесские коммунальные предприятия задолжали за коммунальные услуги $47 млн — за газ, тепло, электричество и воду. Из этой суммой на население Одессы приходится $14,29 млн.

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