Рынок ждет статистику: Нефтяные фьючерсы дорожают 12 июля

Москва, , 08:42 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 12 июля на ожиданиях американской статистики по недельным запасам нефти, свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

К 8:30 мск сентябрьские фьючерсы на баррель смеси Brent выросли на 1,43% — до $48,20. К предыдущему закрытию они подорожали на 2,819%.

Августовских фьючерсов на нефть марки WTI к этому времени увеличивалась на 1,62% — до $45,77 за баррель. К предыдущему закрытию рост составил 3,036%.

По мнению аналитиков, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 июля, снизятся на 0,57% (2,850 млн баррелей) и составят 500,05 млн баррелей нефти. Статистика Минэнерго США будет опубликована 12 июля.

Неделей ранее запасы нефти в США сократились на 1,2% (6,3 млн баррелей) и составили 502,9 млн баррелей. Это больше, чем прогнозировали аналитики — 0,45% или 2,283 млн баррелей.

Росту котировок способствовал и месячный доклад Администрации энергетической информации (EIA), в котором был понижен прогноз объём добычи в США на 1% до 9,90 млн. баррелей в день.

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