В России изменен порядок оплаты потерь электроэнергии

Москва, , 08:41 — REGNUM Постановлением правительства РФ внесены изменения в порядке оплаты потерь электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии, сообщается на сайте правительств РФ.

Устанавливается, что покупатели электрической энергии не будут оплачивать «нагрузочные потери» на оптовом рынке, но будут оплачивать полную стоимость услуг по передаче электроэнергии, а сетевые организации будут оплачивать полный объём фактических потерь и получать оплату полной стоимости услуг по передаче электрической энергии.

Стоимость потерь электрической энергии, возникших в сетях сетевых организаций и учтённых в равновесных ценах на электроэнергию, не будет учитываться при определении обязательств по оплате электрической энергии участников оптового рынка — покупателей электроэнергии.

Определяются также особенности вступления в силу договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии), заключаемых с арендаторами государственных и муниципальных объектов тепло‑ и водоснабжения, а также порядка взаимодействия гарантирующих поставщиков с такими арендаторами при заключении договоров.

Кроме того, изменены субъектный состав участников оптового рынка и основания для лишения статуса субъекта оптового рынка. В частности, на лиц, владеющих на праве собственности или на другом законном основании объектом (частью объекта) по производству электрической энергии (мощности).

Справка ИА REGNUM :Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 70 региональных энергосистем, которые, в свою очередь, образуют 7 объединенных энергетических систем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада.

Все энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными линиями электропередачи напряжением 220−500 кВ и выше и работают в синхронном режиме (параллельно). В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 700 электростанций мощностью свыше 5 МВт.