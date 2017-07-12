Иран строит планы по наращиванию объемов добычи нефти и газа

Тегеран, , 08:42 — REGNUM Иран строит амбициозные планы в отношении своей нефтегазовой отрасли. Как заявил заместитель министра нефти ИРИ Амир Заманиния, к концу 2017 года планируется нарастить добычу голубого топлива на 25% по сравнению с нынешним уровнем.

Сегодня в Иране добывается около 800 млн кубометров газа в сутки. Поэтому к концу года, учитывая намерения властей, этот показатель будет на уровне 1 млрд кубометров газа в сутки.

Объем экспорта газа Иран тоже хочет увеличить. К 2021 году объем продаваемого голубого топлива в другие страны должен будет составить 365 млн кубометров в сутки. Если эти намерения удастся воплотить в жизнь, то Иран может обогнать Катар, крупнейшего производителя СПГ, по объемам экспорта.

До этого Заманиния также сообщал, что ИРИ планирует увеличить нефтедобычу в 1,5 раза, то есть к 2021 году объем производства иранского черного золота должен будет достигнуть 5,7 млн баррелей в сутки. Сейчас этот показатель находится на уровне 3,9 млн баррелей в сутки.

Стоит отметить, что с января 2016 года, когда с Ирана сняли санкции, наложенные ранее за ядерную программу страны, производство нефти здесь выросло на 50%. Тегеран также получил право не участвовать в сделке «ОПЕК плюс» по сокращению объемов добычи нефти. В то время как члены картеля и 11 других стран, включая Россию, должны уменьшить нефтепроизводство на 1,8 млн баррелей в сутки к марту 2018 года, Иран имеет возможность увеличить добычу до досанкционных уровней, а это около 4 млн баррелей в сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после отмены санкций Иран сразу же объявил о том, что берет курс на восстановление своей нефтегазовой отрасли, значительно пострадавшей от ограничений. Однако, например, сроки достижения нефтедобычи на уровне 4 млн баррелей в сутки постоянно откладывались. Наконец, в начале июня этого года представитель правительства страны Мохаммад-Бакер Ноубахт заявил, что спустя полтора года после того, как Запад отменил часть антииранских санкций, ИРИ смогла увеличить значительным образом нефтедобычу, приблизившись к досанкционным показателям — до вышеупомянутых 3,9 млн баррелей в сутки.

Сегодня иранские нефтегазовые проекты весьма привлекательны для международных энергетических компаний, российские — не исключение. Со своей стороны, Тегеран заинтересован в том, чтобы привлечь как можно больше инвестиций, поэтому еще в 2016 году даже разработал новую модель нефтяных контрактов, которая по сравнению с предыдущим вариантом оказалась более перспективной.

Заключен уже ряд контрактов и соглашений. Об интересе российских компаний еще в феврале 2017 года объявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он говорил, что потенциал нефтегазовых контрактов в Иране для компаний из РФ составляет около $20 млрд.

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