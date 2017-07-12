«ЮТэйр» судится с мэрией Тюмени за безопасность полётов

Тюмень, , 08:27 — REGNUM Авиакомпания «ЮТэйр» и ООО «ЮТэйр-Лизинг» судятся с администрацией города Тюмени в Верховном суде. Оспаривается разрешение на строительство многоквартирного дома, возведенного на приаэродромной территории, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дело рассмотрит Верховный суд 25 июля. Авиакомпания «ЮТэйр» и ООО «ЮТэйр-Лизинг» требуют признать недействительным разрешение на строительство 12-этажного дома, которое выдала застройщику 11 декабря 2015 года горадминистрация Тюмени.

«Разрешение на строительство является незаконным, поскольку строительство спорного объекта не было согласовано с собственником аэродрома. Земельный участок, в пределах которого расположен объект капитального строительства, находится в границах приаэродромной территории, в одном километре от контрольной точки аэропорта. На аэродроме «Плеханово» осуществляется проведение испытательных полётов на воздушных судах и объект капитального строительства будет нарушать безопасность полётов», — выдвигает аргументы ООО «ЮТэйр-Лизинг», которое является арендатором земельного участка и собственником инфраструктуры аэропорта. А также авиакомпания «ЮТэйр», как арендатор у ООО «ЮТэйр-Лизинг».

Многоэтажка на ул. Интернациональная, 199, корпус 4 пока был суд да дело построена. Заключен 251 договор участия в долевом строительстве. Арбитражный суд Тюменской области отказывает в удовлетворении заявленных требований, так как считает, что надо предъявлять иск к собственникам жилья, а не к горадминистрации. И предлагает решать вопрос о законности разрешения на строительство многоэтажки в гражданском суде непосредственно с дольщиками. Истцы же апеллируют к Воздушному кодексу, который требует согласования с собственником аэродрома строительства объектов на приаэродромной территории.

Отметим, что в Москве застройщику ПКФ «Гюнай» Росавиация отказала в согласовании проекта строительства жилых домов около аэропорта «Домодедово». И суды встали на сторону Росавиации, как бы застройщик ни старался пробить разрешение. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Кроме того, 1 июля 2017 года президент РФ подписал поправки в Воздушный кодекс. Как сообщает «Бизнес FM», аэропортам, согласно поправкам, придется заново разработать проекты приаэродромных территорий и установить на них семь подзон с разными степенями ограничений по использованию. Владельцы уже построенных в этих подзонах объектов недвижимости получат право на денежную компенсацию от аэропортов. Жители домов, которые окажутся в зоне авиационных шумов, превышающих допустимый уровень, смогут требовать расселения опять за счет аэропортов.