В Алтайском крае стали выдавать электронные больничные

Барнаул, , 08:28 — REGNUM На новую форму выдачи листков трудоспособности перешли четыре медицинских учреждения Алтайского края: больницы №5 и №11 Барнаула, Павловская центральная районная больница и поликлиника «Здоровье». Об этом сегодня, 11 июля, сообщает официальный сайт региона.

Начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Алтайского отделения Фонда социального страхования Екатерина Степанова напомнила, что бумажные больничные не отменяются, но электронные листки нетрудоспособности становятся их удобной альтернативой.

Также известно, что с 1 июля Алтайский край перешел на прямые выплаты пособий и больничных. Застрахованным гражданам уже перечислено более 5 млн. рублей. Причем, 5 тысяч человек являются получателями пособий по уходу за ребенком до полутора лет.

«Благодаря проведенной подготовительной работе с сотрудниками и работодателями первые выплаты произведены в двух-трехдневный срок со дня обращения», — отметила Елена Воронцова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, электронные листки нетрудоспособности получили в России законный статус наравне с бумажными бланками с 1 июля. Электронные больничные формируются в автоматизированной информационной системе, в них ставят электронную подпись. После этого документ пересылают в Фонд социального страхования и работодателям. Сотруднику организации больше не приходится относить больничный в отдел кадров.

Для получения электронного листка нетрудоспособности необходимо письменное согласие пациента. При этом как медицинская организация, так и организация-работодатель должны быть участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями.

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