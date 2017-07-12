«Нефть взбодрилась»

Москва, , 08:19 — REGNUM На торгах в Европе 11 июля продавцы провели еще одну наступательную операцию по взятию уровня $46. Операция провалилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Цена на нефть марки Brent отскочила от уровня $46,28 и к закрытию дня восстановилась на 4,1%, до $48,18.

Росту котировок способствовал месячный доклад Администрации энергетической информации (EIA), в котором был понижен прогноз объём добычи в США на 1% до 9,90 млн. баррелей в день.

Также положительное влияние на нефтяные котировки оказали разговоры о возможном ограничении уровней добычи Ливии и Нигерии, а также опубликованный отчет Американского института нефти (API).

Согласно еженедельным данным API, за минувшую неделю, завершившуюся 7 июля, запасы сырой нефти в США сократились на 8,1 млн баррелей, запасы бензина — на 0.801 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.1 млн баррелей.

Сегодня, 12 июля, в Азии стоимость Brent составляет $48,23 (+0,15%). Индекс доллара своим снижением поддерживает покупателей. Если отчет Минэнерго США подтвердит данные API, то рост котировок продолжится до $49.

Также внимание трейдеров будет направлено на выступления председателя ФРС США Дж. Йеллен относительно перспектив кредитно-денежной политики. Она окажет влияние на динамику курса доллара, а тот на динамику цен на нефть.

Напомним, 11 июля торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,36%, до $47,52 за баррель, WTI — на 1,41%, до $44,6 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ выросла на 0,53% и составила $44,72 за баррель.

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