«Ростех» поменяет долю в Сухом Логе на акции «Полюса»

Москва, , 08:19 — REGNUM Компания АО «Полюс Красноярск», подразделение одной из крупнейших в РФ золотодобывающих компаний «Полюс», договорилась с ООО «РТ-Развитие бизнеса» (100% «дочка» госкорпорации «Ростех») о выкупе 25,1% активов предприятия ООО «СЛ Золото», которое владеет лицензией на месторождение Сухой Лог в Иркутской области. Об этом сообщается на официальном сайте золотодобытчика.

«В рамках сделки стоимость доли 25,1% оценена в $145,9 млн, — говорится в сообщении. — Выкуп доли у РТ будет произведен пятью траншами в течение следующих 5 лет и будет оплачен акциями Полюса».

При этом в сообщении компании также отмечается, что количество акций «Полюса», которые будут переданы РТ в обмен на долю в «СЛ Золото», будет определено путем деления стоимости соответствующей доли в долларах США по каждому траншу на среднее значение ежедневной средневзвешенной цены обыкновенных акций «Полюса» на Московской Бирже за период 90 дней, предшествующих дате уведомления о реализации соответствующего опционного транша.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января 2017 г. министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской сообщил, что российское предприятие ООО «СЛ Золото» выиграло аукцион на крупнейшее месторождение золота Сухой Лог (Иркутская область).

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