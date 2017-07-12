В Екатеринбурге назначены публичные слушания по новой трамвайной ветке

Екатеринбург, , 08:23 — REGNUM В Екатеринбурге назначены публичные слушания по проекту прокладки новой трамвайной линии в микрорайон Академический. Они состоятся 3 августа в здании колледжа транспортного строительства.

Новая трамвайная ветка должна связать Академический с центром Екатеринбурга. Предполагается, что отдалённая от проезжей части линия будет обладать высокой пропускной способностью, а на реализацию проекта уйдёт от трёх, до четырёх лет.

Обсуждение перспектив строительства новой ветки наземного транспорта состоялось на выставке «Иннопром».

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге также намерены реализовать проект по созданию трамвайной линии между городом и Верхней Пышмой. Соответствующие планы были утверждены региональным министерством строительства и развития инфраструктуры в конце 2016 года. На первом этапе планируется построить ветку протяжённостью более пяти с половиной километров, а затем ещё два километра трамвайных путей будут проложены в Верхней Пышме.

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