«Падение рубля неизбежно»

Москва, , 08:12 — REGNUM Российская валюта 11 июля понесла существенные потери по отношению к доллару и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Рубль с открытия Мосбиржи подешевел на 1% к иностранным валютам. Причем к открытию торговой сессии нефтяные котировки торговались в плюсе.

Рубль после ослабления на открытии проигнорировал последующее падение цен на нефть марки Brent на 2%, до $46,28 и их восстановление на 4,15%, до $48,18 к закрытию дня. Высокий объем наблюдался в первые два часа торгов.

Ослабление рубля на открытии можно связать с бегством иностранцев из российских гособлигаций. Индекс RGBI упал 0,13%, до 136,97 после чего до закрытия торговался в узком диапазоне. И пара доллар/рубль после роста до 60,91 торговалась в боковом тренде до закрытия биржи.

Дополнительным негативным фактором для нацвалюты стала информация о возможности ужесточения санкций по отношению к России со стороны США и нового разрастающегося скандала вокруг Дональда Трампа.

Сын президента США Дональд Трамп — младший 11 b. kz опубликовал в своем Twitter электронные переписки, касающуюся его состоявшейся в 2016 году встречи с юристом из РФ Натальей Весельницкой и американским продюсером Робом Голдстоуном, который организовывал эту встречу. Он рассчитывал получить компромат на Хиллари Клинтон, а сейчас её СМИ используют для обвинения президента США в связях с Россией. Ему пришлось опубликовать переписку в Twitter, чтобы опередить её выход в газете The New York Times.

Во второй половине торговой сессии рубль от ослабления сдержал резкий рост нефтяных котировок. Перед закрытием дня ценовой рывок на 1,3% был вызван данными по запасам нефти от Американского института нефти (API), которые за минувшую неделю сократились на 8,1 млн баррелей.

Сегодня, 12 июля, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Если Минэнерго США подтвердит данные API, то рост котировок продолжится до $49,25.

Что касается рубля, то тут ситуация неоднозначная. Во-первых, 12 и 13 июля внимание инвесторов будет направлено на выступления председателя ФРС США Дж. Йеллен относительно перспектив кредитно-денежной политики. Во-вторых, бегство из гособлигаций. В-третьих, 12 июля аукционы Минфина могут оказаться опять неудачными. Сегодня ведомство на аукционах планирует разместить два выпуска ОФЗ на сумму 30 млрд рублей.

Учитывая, все важные события для российской валюты, курс доллар/рубль может, как вернуться обратно к уровню 59,95 на фоне роста нефтяных котировок и восстановления индекса RGBI после аукционов Минфина, так и обновить вчерашний максимум 60,99 рубля на 61,70 рубля.

Напомним, 11 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 53,00 коп. (+0,88%), до 60,76 руб., курс евро — на 102,00 коп. (+1,49%), до 69,66 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (+32,0%), евро/рубль — 323,3 млн евро (-22,48%).

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