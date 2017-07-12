Суд США отклонил апелляцию ExxonMobil по иску к Венесуэле

Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Апелляционный суд США 11 июля отклонил иск американской нефтяной компании ExxonMobil к Венесуэле, в рамках которого компания пыталась заставить венесуэльское правительство соблюдать положения международного арбитража, связанные с экспроприацией активов этой компании, сообщает El Diario.

Дело восходит к 2007 году после экспроприации нескольких проектов компании в венесуэльских областях Серро Негро и Ла-Сейба в рамках национализации в нефтегазовой отрасли, осуществляемой правительством Уго Чавеса. Компания ExxonMobil пыталась обжаловать данную экспроприацию в различных инстанциях.

Дело было передано в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), судебный орган Всемирного банка, который потребовал от Венесуэлы компенсировать ExxonMobil ущерб на сумму в $188 млн после пересмотра цифры компенсации, составлявшей $1,6 млрд.

Между тем окружной суд Нью-Йорка, который также рассматривал данное дело, в 2015 году вынес решение в пользу ExxonMobil, потребовав от Венесуэлы выполнить решение арбитража, и в случае отказа разрешил арестовывать активы Венесуэлы в Соединенных Штатах.

Однако после последовавшей апелляции Апелляционный суд второго округа США 11 июля 2017 года отклонил это решение, заявив, что компания ExxonMobil должна опираться на определенное законодательство, чтобы обосновать свои требования по компенсации.

Таким законодательством Апелляционный суд признает американский Акт об иностранных суверенных иммунитетах (Foreign Sovereign Immunities Act, FSIA) и напоминает, что именно данный закон «диктует каждый аспект этих действий», согласно 60-страничному тексту решения, опубликованному 11 июля.

Трое судей из четырех Апелляционного суда поддержали решение о том, что суммы компенсации, установленные МЦУИС, должны определяться исключительно параметрами, установленными в FSIA.

Апелляционный суд США считает, что FSIA является «единственным основанием для американских судов для решения вопросов, касающихся юрисдикции суверенных правительств иностранных государств, и раздел 1650-й не устанавливает никаких исключений из этого правила».

Напомним, американская нефтяная компания ExxonMobil является крупнейшей публичной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших корпораций по размеру рыночной капитализации ($417,2 млрд на 28 января 2013 года). Основателем компании является Джон Рокфеллер.

До национализации компания платила в казну Венесуэлы 1% от получаемых нефтяных доходов на ее территории. После национализации, проведенной президентом Уго Чавесом, компания потребовала $20 млрд компенсации за нанесенный ущерб.