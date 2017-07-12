Россия стала ближе к европейским стандартам по расходам на ипотеку – СМИ

Москва, , 08:01 — REGNUM Затраты российских граждан на расходы по ипотеке уменьшились за счет снижения процентных ставок, пишет 12 июля газета «Известия».

По данным Банка России, в начале минувшего года затраты на ипотечные кредиты в среднем составляли 49% от заработной платы. В 2017 году за счет снижения ставок по ипотеке доля этих затрат сократилась. В I квартале она составила 45%.

Комментируя эту тенденцию, руководитель аналитического центра «Русипотека» Сергей Гордейко пояснил, что коэффициент PTI (Payment-to-income ratio) — соотношение платежей по ипотечным кредитам и доходов заемщиков — результат снижения ипотечных ставок.

«Уменьшение ставки по ипотеке приводит к тому, что при примерно одинаковых размерах кредита и доходов начал планомерно снижаться PTI, — сказал эксперт. — Нормальный уровень PTI в Европе меньше 40%».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России темпы роста ипотечного рынка находятся выше отметки 20%. В июне 2017 выдано 150 млрд рублей ипотечных займов, то есть рост составил 31% к июню 2016 года.

Второй месяц подряд объемы выдачи являются рекордными: в июне 2014 года выдано ипотеки на 138 млрд рублей и это максимальный июнь за всю историю.

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