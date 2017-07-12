В низкой позиции Якутии в инвестрейтинге обвинили климат и предпринимателей

Якутск, , 07:59 — REGNUM Якутии трудно конкурировать с другими регионам по благоприятности климата для бизнеса, так как у региона свои климатические и инфраструктурные особенности. В республике сочли несправедливым не учитывать их при формировании национального инвестрейтинга субъектов РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании информации пресс-службы правительства республики.

Власти Якутии уверены: развиваться в этом направлении региону мешают суровые природно-климатические условия, слабо развитая транспортная инфраструктура, качество дорог и связи. Показатели оценки этих факторов в самом большом регионе РФ остаются низкими из года в год, и быстро их не изменить.

Тем не менее, в республике разработали дорожную карту из 147 мероприятий, цель которых — улучшить инвестклимат и поднять Якутию с 58-го места в рейтинге привлекательности регионов РФ для бизнеса. Основными задачами определены сокращение сроков по техническому присоединению к электричеству, газу и сроков выдачи разрешения на строительство.

Предпринимателей республики, в свою очередь, призвали объективно оценивать инвестклимат и избегать несправедливых суждений, так как 35 из 44 показателей оцениваются опросом руководителей организаций. С такой просьбой к бизнес-сообществу региона обратился посетивший Якутию президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. По его словам, эксперты поставили республику по количеству процедур, необходимых для получения разрешений на строительство, в первую двадцатку субъектов РФ.

«Но удовлетворённость этими показателями почему-то оказалась в последней двадцатке регионов. Конечно, предприниматель хочет, чтоб всё было идеально, но надо стараться видеть объективную реальность и уметь оценить хорошее», —добавил лидер «Деловой России».

Как сообщало ИА REGNUM, не согласны с позицией региона в инвестрейтинге и власти Колымы. Они намерены оспаривать место Магаданской области, присвоенное ей по итогам исследования.

На Колыме считают, что проводившее исследование АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при определении места Магаданской области в рейтинге не учло 10 показателей просто потому, что необходимых для этих оценок мнений руководителей предприятий малого и среднего бизнеса было собрано недостаточно. В том числе, не оценены услуги по получению разрешений на строительство, выдаче лицензий, подключению к электросетям.

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